Vrouwen naroepen over hun uiterlijk? ‘Ronduit respectloos en vernederend’

de kwestie Betaald parkeren The Mall of the Nether­lands? ‘Het zou altijd gratis blijven, dit was beloofd’

Betalen om te gaan shoppen bij de Mall of the Netherlands? Er wordt druk over gesproken tussen de eigenaar van de Mall en de gemeente Leidschendam-Voorburg. De 4000 parkeerplaatsen bij het luxe winkelcentrum zijn nu nog gratis. Voor velen reden genoeg om daar te winkelen en niet in Den Haag of Rotterdam, waar je tegenwoordig 6,50 euro per uur betaalt voor een parkeerplek. Gaat U straks nog naar de Mall als ook daar de rekening tikt? U zei: ‘De kracht van the Mall is dat het parkeren gratis is!’