Vrouwenbenen die stratenmaker Jilles op ooghoogte passeerden, werden met een 'lekker ding' begroet

Jilles stamde uit een oud Haags stratenmakersgeslacht. Zijn grootvader, uit 1890, en ook zijn overgrootvader, uit 1866, waren al Haagse stratenmakers. Volgens de overlevering arriveerde de eerste Kaffa in de zeventiende eeuw in Den Haag. Hij kwam uit Italië en handelde in koffie uit Ethiopië. Hoe zijn nageslacht in de stratenmakerij terechtkwam is onbekend, maar tot en met vandaag de dag staan de Kaffa's bekend als goede stratenmakers. Het zijn sterke mannen met grote handen die het hart op de tong hebben.