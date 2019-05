Vrouwenrechtenorganisatie vindt dat D66 vrouwenbesnijdenis misbruikt als verkiezingsretoriek

De lokale D66-politica betoogde een dag eerder in deze krant dat Den Haag maximaal moet inzetten om vrouwenbesnijdenis in de stad te bestrijden. Ze haalde aan dat er volgens de GGD alleen al in Haaglanden 5000 vrouwen zijn die genitaal verminkt zijn, of het risico lopen op zo’n verminking. Ook komen er volgens Van der Werf signalen binnen van Haagse verloskundigen. Die zien met enige regelmaat barende vrouwen die als meisje zijn toegetakeld. ,,Kunnen we er nog scherper op zijn?’’ is de oproep van Hanneke van der Werf richting burgemeester en wethouders.