Vruchtenbuurt heeft geld nodig voor wijk zonder gas

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn al jaren actief met verschillende initiatieven om hun wijk te ‘verduurzamen.’ Het project Warm in de Wijk, met de ambitie om de ruim 4000 huishoudens die de wijk telt, van het aardgas af te krijgen, vormde de basis voor de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, die onlangs is opgericht. Al ruim 500 huishoudens hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Volgens buurtbewoonster Mirella van der Heide is de energietransitie júist in de Vruchtenbuurt interessant en uitdagend, omdat er veel huizen uit de jaren dertig staan. ,,Die zijn niet optimaal geïsoleerd”, legt ze uit. ,,Ook al zijn er energiebesparende maatregelen genomen, de warmtevraag en dus het verbruik, blijft relatief hoog.”

In het Haagse coalitieakkoord is de Vruchtenbuurt één van de tien ‘focuswijken’ waar de energietransitie als eerste moet plaatsvinden. Dat de gemeente voor het project Warm in de Wijk een beroep doet op het rijkspotje van 85 miljoen dat beschikbaar wordt gesteld voor het programma Aardgasvrije Wijken, lijkt dus een logische zet. Met het programma van het ministerie van BZK kunnen twintig wijken in Nederland versneld van het gas. Zo’n 75 gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld . Of Den Haag meer projecten heeft opgegeven, mag de gemeente nog niet bekend maken.

Door onder meer drinkwaterbedrijf Dunea is op initiatief van bewoners en gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn om oppervlaktewater en rivierwater in de Vruchtenbuurt in te zetten als warmtebron. Ook is gekeken of retourwarmte van de geothermiecentrale aan de Leyweg gebruikt kan worden. Van der Heide: ,,Het onderzoek laat zien dat het zeker mogelijk is een deel van de wijk rt te verwarmen met deze bronnen. Er is wel subsidie nodig om het netwerk aan te leggen, dat kunnen we als bewoners niet zelf betalen.

Ambitieus

Van der Heide beseft dat het ambitieus is: een wijk met zo’n 10.000 bewoners van het gas krijgen. ,,Maar we moeten érgens beginnen”, stelt ze. ,,Het is spannend om hier als één van de eersten in Nederland bovenop te zitten, maar vooral heel gaaf.” In oktober maakt BZK bekend of de Vruchtenbuurt één van de koplopersprojecten wordt. Dinsdag gaat wethouder Liesbeth van Tongeren (duurzaamheid) met geïnteresseerde buurtbewoners in gesprek over het project in het NVA-gebouw aan de Mient.