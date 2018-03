Vruchtenbuurt krijgt 85 parkeerplaatsen extra

Simpel was het bepaald niet voor het Wijkberaad Vruchtenbuurt en de gemeente om met een 'schetsontwerp' te komen, waarbij voor de herinrichting van de Mient zoveel mogelijk handen op elkaar te krijgen zijn in de omgeving.

Zo werd vorig jaar het voornemen de nek omgedraaid om van het vrije Mient-fietspad tussen de Appelstraat en de Laan van Eik en Duinen een fietsstraat te maken. Dit alles na een bewonerspetitie.

Op een fietsstraat zijn auto's 'te gast'. Automobilisten mogen er stapvoets overheen rijden om zo hun bolide langs de fietsroute te kunnen parkeren. En extra parkeerplekken zijn nodig in deze Haagse buurt; 75 stuks volgens berekeningen. Maar zo'n 1.300 mensen vonden dat plan te onveilig voor de vele fietsers die er dagelijks rijden. Het lange fietspad blijft vrij van voertuigen op vier wielen. Verkeersdeskundigen en belanghebbenden gingen de afgelopen maanden dus opnieuw om tafel. Het leverde een herinrichtingsplan op voor de Mient én de kruising van de Thorbeckelaan met de Appelstraat/Albardastraat. Verder zijn bij de Abrikozenstraat tussen de Perenstraat en Pippelingstraat mogelijkheden gevonden om het aantal parkeerplaatsen te vergroten.

Parkeerdruk

,,Het aardig is dat er nu 85 parkeerplekken bijkomen in plaats van de 75 waarop we aanvankelijk hadden ingezet'', zegt voorzitter Wim Abbenhuis van wijkberaad. ,,Vervelend is dat ze niet exact op de plek zitten waar de parkeerdruk het hoogst is.''

Verkeerswethouder Tom de Bruijn merkt op dat parkeren pal voor de eigen deur 'in een grote stad niet meer te doen of te beloven is'. ,,De Vruchtenbuurt is rond 1936 gebouwd. Toen was er gemiddeld één auto per vijf portieken te vinden op straat, dat is tegenwoordig heel anders natuurlijk.''

De meeste extra parkeerplekken zijn gevonden op de Thorbeckelaan: 44 stuks. Abbenhuis: ,,De kruising van die laan met de Appelstraat is compacter gemaakt. De oorspronkelijke in- en uitvoegstroken zijn in dit plan parkeerplekken geworden.'' Aan de Mient zijn 25 extra plekken gevonden, rond de Abrikozenstraat 13 en op de Albardastraat 18.

Aan het korte stukje Appelstraat tussen Thorbeckelaan wordt het aantal parkeerplaatsen met vijftien verminderd. ,,Het haaks parkeren in het midden verdwijnt hier. Dat wordt langsparkeren. Het trottoir kan daardoor breder worden, wat een ruimtelijker gezicht geeft. De leefomgeving wordt er mooier van'', aldus de wijkberaadvoorzitter. Daarnaast verdwijnt het asfalt hier en komen er klinkers voor in de plaats, wat meteen ook betekent dat het een 30-kilometerzone wordt. De Mient blijft een weg met een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Nu heeft dit stuk stad twee verschillende betaald parkeren-regimes: een voor de Vruchtenbuurt (zonder parkeervergunning is het iedere dag tussen 17.00 of 18.00 uur en 21.00 uur betalen geblazen) en in het gebied Mient-Volendamlaan moet er dagelijks tussen 18.00 uur en middernacht worden betaald. Na de herinrichting worden de twee vergunninggebieden samengevoegd. Trots is met name de wethouder op de proef met drie 'mooi vormgegeven' fietscarrousels, die bij de kruising van de Abrikozenstraat en de Pippelingstraat komen. Per carrousel is er ruimte voor 24 fietsen en de stalling werkt volledig geautomatiseerd.

Tekort

De Bruijn wil zo het tekort aan veilige fietsparkeerplekken in de buurt tegengaan. Bewoners kunnen hun rijwiel tegen een vergoeding in de automatische fietsberging kwijt. Dat bedrag zal gelijk zijn aan de tarieven van omliggende buurtstallingen. De huidige fietskluizen verdwijnen. De stadsbestuurder benadrukt dat op straat parkeren ook na de komst van de fietscarrousels nog gewoon mag.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind 2019 beginnen. Het is een zogeheten 'werk-met-werkproject', wat betekent dat gelijktijdig ook de riolering wordt vervangen. Dinsdag 20 maart is er bij de Nederlandse Vereniging van Alleenstaanden aan de Mient 273-D van 17.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst over het schetsontwerp.