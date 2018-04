Vuil wordt in de zomer vaker opgehaald

Stank in de tuin, omdat Den Haag het restafval nog maar eens in de twee weken wil ophalen? Geen nood, de gemeente biedt in de zomermaanden zo nodig uitkomst.

Leidschenveen heeft het voor elkaar. Daar haalt de gemeente in de zomer elke week het restafval huis-aan-huis op in plaats van één keer in de twee weken. Het moet ook wel, vinden de bewoners. In de warme maanden is de stank van het vuil niet te harden, stellen ze. Net als de overlast van insecten en maden.

Ook in andere Haagse laagbouwwoonwijken wordt om en om huisvuil opgehaald: de ene week plastic, de andere week gft/restafval. Sinds vorig jaar in stadsdeel Loosduinen bijvoorbeeld en in de Vogelwijk sinds afgelopen januari. Wateringse Veld volgt in het tweede deel van dit jaar. Daarna is ook een deel van Scheveningen aan de beurt.

Stank

Maar hoe moet dat dáár dan in de zomermaanden, als bij al te broeierig weer de stank en de fruitvliegjes toeslaan? In de wijk Vroondaal klaagden bewoners er afgelopen zomer ook al over.

Geen nood, de gemeente biedt uitkomst: Den Haag is bereid om ook in deze wijken de ophaalfrequentie voor restafval/gft in de zomer tot eens per week te verhogen, zo beloofde verantwoordelijk VVD-wethouder Boudewijn Revis onlangs tijdens een politiek debat in de gemeenteraad. ,,Dat gaan we dan per wijk bekijken.''

Toch is bewonersorganisatie Leidschenveen nog niet tevreden. Die kliko's nemen wel erg veel ruimte in de niet al te riante tuinen in, vinden bewoners. Ook waaien de bakken geregeld weg als ze leeg zijn, met alle gevolgen van dien. ,,De gemeente is nog niet klaar met het acceptabel maken van het alternerend ophalen van huisvuil voor de bewoners van de wijk Leidschenveen'', zegt voorzitter Anton Jansen van de bewonersorganisatie Leidschenveen.

Lessen

Misschien dat het nieuwe college van Den Haag, waar nu over onderhandeld wordt, straks meer kan betekenen. Een ruime meerderheid van de Haagse partijen is voorstander van het wekelijks ophalen van het afval in wijken, waar geen ondergrondse containers staan, zo bleek uit de AD Kieswijzer.

Het college van b en w benadrukt dat het om en om ophalen van plastic en gft/restafval goede resultaten oplevert. Maar liefst negentig procent van de bewoners in de betreffende wijken doet mee. Ook is de invoering in stadsdeel Loosduinen en de Vogelwijk een stuk soepeler verlopen, vanwege de lessen uit Leidschenveen, waar er veel verzet was, zo constateert wethouder Revis.