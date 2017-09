Vuilophaal gaat niet terug naar wekelijks

Een meerderheid wil het plan doorzetten om op een nieuwe manier afval te gaan scheiden. In de aanloop daartoe wordt het huisvuil nog maar één keer in de twee weken opgehaald. De andere week wordt het groenafval meegenomen.



In de tussentijd is Avalex, die verantwoordelijk is voor het ophalen van het huisvuil in Rijswijk, Wassenaar, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp, bezig met het plaatsen van ondergrondse containers. Dat stuit in L'dam-Voorburg nog op problemen door bezwaren van bewoners en op ondergrondse leidingen.



De VVD is verbijsterd dat de andere partijen 'totaal geen luisterend oor heeft voor de inwoners die met het afval opgescheept zitten'. De liberalen zijn altijd tegen het plan geweest van het nieuwe scheiden. Daarbij gaan inwoners thuis al plastic, metaal, drinkbekers, papier en glas scheiden. Het idee is dat de hoeveelheid restafval slinkt en dat dat door de inwoners zelf in de grijze zakken naar de ondergrondse containers kan worden gebracht.



Uiteindelijk moet dat meer geld opleveren omdat er meer grondstoffen hergebruikt kunnen worden. In de aanloop daartoe leidde de nieuwe ophaaltijd tot vuil op straat.