Vuur in Haagse studentenflat geblust: Explosie mogelijk oorzaak van brand

De brand is even voor twaalf uur in ongeveer tien minuten tijd opgeschaald naar ‘zeer grote brand‘. Het vuur bevond zich hoog in het pand, op de zestiende verdieping. Minstens drie personen zijn gewond geraakt en ook hebben meerdere mensen rook ingeademd. Zij zijn ter plekke nagekeken.

Volgens de brandweerwoordvoerder heeft er een explosie in de flat plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is ook nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of de explosie het vuur heeft veroorzaakt. De brand zou ontstaan zijn in een appartement op de 16e verdieping en heeft zich vervolgens verspreid naar enkele naastgelegen appartementen.

Op de deur gebonsd

Er werd met veel personeel uitgerukt naar de flat in de Stationsbuurt. De brandweer heeft geprobeerd om met een kraan bij het vuur te komen, maar dat lukte niet. ,,Met de kraan komen we maximaal tot de veertiende of vijftiende verdieping", aldus de woordvoerder. Het vuur werd bestreden door eenheden uit Den Haag en Rijswijk, met ondersteuning uit onder andere Wassenaar en Wateringen.



Alle bewoners werden met spoed naar buiten begeleid. Op de straten rondom de flat verzamelden een paar honderd bewoners zich die zojuist zijn geëvacueerd. Eén van hen was Gianna (23), die op het ROC Mondriaan zit. Ze staat in haar badjas, op slippers met haar telefoon in haar hand. Op die telefoon zag ze in de groepsapp op Facebook dat het serieus was op haar verdieping.

Quote Er werd op mijn deur gebonsd en eerst negeerde ik dat, maar toen het nog een keer gebeurde ben ik op mijn telefoon gaan kijken Gianna (23)

,,Ik woon ook op de zestiende, maar dan aan de andere kant", zegt ze. ,,Ik lag nog te slapen, dus heb gauw mijn badjas gepakt. Er werd op mijn deur gebonsd en eerst negeerde ik dat, maar toen het nog een keer gebeurde ben ik op mijn telefoon gaan kijken. Uit het raam zag ik beneden ook allemaal mensen staan en ook de brandweer.”

De explosie heeft Gianna niet gehoord, bekent ze. ,,Maar ik lag ook zo diep te slapen, ik ging er pas om half 9 in. Ik heb ook geen idee wanneer we weer terug kunnen.”

Volgens de brandweerwoordvoerder kunnen de meeste bewoners vanmiddag alweer terug naar hun woningen. Alleen de appartementen rond de explosie zijn er waarschijnlijk niet zo goed aan toe. Vanaf de buitenkant is een groot gat te zien. Dat is door de brandweer gemaakt en is niet door de explosie gekomen, aldus de brandweer, die over de oorzaak van de explosie nog niets kan zeggen. ,,Het verhaal ging rond dat er een dode zou zijn gevallen, maar dat is gelukkig niet het geval", benadrukt de woordvoerder.

In een studentenflat aan het Rijswijkseplein woedt momenteel een brand. De brandweer is met veel personeel aanwezig om het vuur te blussen.

Blussen op hoogte

Het blussen in dergelijke hoge gebouwen is een hele lastige klus, vervolgt de woordvoerder. ,,Met de hoogwerker lukt het niet, dus moeten we met de trap. Dat is best pittig en daarom hebben we ook snel opgeschaald. Na een uur ben je als brandweerman wel afgedraaid en dan staat de volgende ploeg klaar.”

Tegenover het gebouw waar de explosie plaatshad, staat het nóg hogere ‘strijkijzer‘ en er komen in de buurt nóg hogere appartementengebouwen. Dat maakt het er voor de brandweer niet eenvoudiger op, weet de woordvoerder. ,,We zullen in dat soort gebouwen heel veel preventieve maatregelen moeten nemen met veel sprinklers bijvoorbeeld. Brand moeten we dan zo veel mogelijk zien te voorkomen.”