Vuurwapen gedumpt tijdens vluchtpoging

Prinses Christina krijgt besloten ceremonie en wordt niet bijgezet in grafkelder: De Delftse klok zal zwijgen

12:31 Het overlijden van prinses Christina, vrijdagochtend in Paleis Noordeinde in Den Haag, gaat aan Delft voorbij. Normaliter worden leden van de koninklijke familie bijgezet in de Nieuwe Kerk, maar de prinses wordt 'in eigen kring' elders gecremeerd.