Vuurwapen, horloges en grote sommen geld bij politie-invallen Den Haag en Wateringen

Even Vragen Aan Jessica (14) doet aan paaldansen om geld op te halen voor dure behande­ling van zieke tante

16:00 Haar tante Lidewij worstelt met de ziekte van Lyme. En is gebaat bij een helaas dure behandeling in Amerika. Dat is voor Jessica Čadil reden om in actie te komen: de 14-jarige jeugdkampioen paaldansen uit Rijswijk organiseert een benefietwedstrijd.