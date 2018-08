Vuurwapens gevonden bij inval in Wassenaarse woning

‘Rijk hield koop toekomsti­ge ambassade Israël verborgen’

9:09 De gemeente Den Haag blijkt volledig te zijn gepasseerd door het rijk bij de aankoop van de nieuwe Israëlische ambassade aan Plein 1813. Het Rijksvastgoedbedrijf had dit moeten overleggen, maar dat is nooit gebeurd. De HSP is razend.