Vuurwerk de nieuwe Zwarte Piet

Een vuurwerkverbod kan in geen enkele gemeente in de regio rekenen op overweldigende steun. Vooral in de land- en tuinbouwgemeenten zitten inwoners niet te wachten op een ban op het afsteken van vuurwerk. In Pijnacker-Nootdorp is 66 procent van de ondervraagden tegen een verbod, in Westland 62 procent en in Midden-Delfland 57 procent. Opvallend is dat in Wassenaar de bewoners ook bijzonder gesteld zijn op hun vuurpijlen en rotjes. Daar ziet 63 procent van de geënquêteerden een verbod niet zitten. In Den Haag willen nog altijd meer mensen zelf vuurwerk afsteken dan dat er voorstanders zijn van een verbod op consumentenvuurwerk. Alleen in Delft is een nipte meerderheid vóór een vuurwerkverbod: 51 procent. Ook in andere steden als Rotterdam, Utrecht en Schiedam zijn de verschillen tussen voor- en tegenstanders klein.