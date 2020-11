Vuurwerk knalt in gezicht van 13-jarige jongen die uit een openbare waterkraan wilde drinken

De jongen was maandag 19 oktober rond 20.00 uur samen met twee vrienden en wilde wat drinken bij de openbare kraan vlak bij de Haagse Markt. Plotseling ontplofte er vuurwerk in zijn gezicht. ,,Direct nadat het vuurwerk in het gezicht van het slachtoffer was afgegaan, renden drie jongens van rond de 17 jaar hard weg via de Netscherstraat in de richting van de Ruijsdaelstraat”, laat de politie vandaag weten



De politie onderzoekt of er opzet in het spel is en zoekt de drie jongens die wegrenden. ,,Zij droegen alle drie zwarte kleding. Vermoedelijk zijn zij degenen die het vuurwerk richting de jongen gooiden.” In opsporingsprogramma Team West wordt vandaag een duidelijker signalement van de jongens getoond.