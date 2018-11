Vuurwerk met de kracht van handgranaten aangetroffen in vochtige schuur

VIDEO Gele hesjes naar Den Haag: ‘Rutte moet wegwezen, naar Rottumer­plaat’

21:50 Waait de massale Franse protestbeweging van de gele hesjes na België nu ook over naar Nederland? Op social media wordt opgeroepen om zaterdag de straat op te gaan, onder meer in Nijmegen en Den Haag zijn plannen voor demonstraties. ,,We willen dat het kabinet aftreedt!”