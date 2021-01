Vuurwerkbommen en brandjes: Opnieuw rellen in Haagse Schilderswijk, ME ingezet en straat schoongeveegd

Opnieuw was het vanavond erg onrustig in de omgeving van het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk. Er braken rellen uit na een nieuwe oproep op sociale media om te demonstreren tegen de avondklok. De politie is massaal uitgerukt en heeft meerdere aanhoudingen verricht.

Net als gistermiddag werd vandaag op sociale media een oproep gedaan om naar het Hobbemaplein in Den Haag te komen. ‘20.00 uur verzamelen. We gaan opstaan en zijn het niet eens met de avondklok’, klonk de nieuwe oproep. Daar heeft een grote groep gehoor aan gegeven. De politie is in groten getale uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen.

Relschoppers gooiden met stenen naar de aanwezige agenten en van ver waren de luide knallen van zwaar vuurwerk te horen. Volgens verschillende calamiteitensites zijn meerdere mensen aangehouden. ,,Op de Hobbemastraat heeft de politie hard in moeten grijpen”, laat District8 weten.

Volledig scherm Een persoon is inmiddels aangehouden © District8

De omgeving werd afgesloten voor verkeer en de Mobiele Eenheid is ingezet om de straat ‘schoon te vegen’. ,,De ME is kort ingezet op de Hobbemastraat in Den Haag omdat er met stenen en vuurwerk werd gegooid naar politie”, laat een woordvoerder vanavond weten. Ook moest de brandweer uitrukken om de nodige aangestoken brandjes te blussen.

Volledig scherm Relschoppers hebben onder meer een vuilcontainer de straat opgerold en in brand gestoken. © District8

De politie liet rond 21.30 uur weten dat de situatie weer onder controle is. ,,We blijven aanwezig in de eenheid voor het handhaven van de avondklok.”

Hoeveel mensen er tijdens de rellen op straat waren, kon de politie niet zeggen. Ook is het nog onduidelijk hoeveel mensen er precies zijn aangehouden.

Protest tegen avondklok

De angst was al dat het de komende dagen of zelfs weken onrustig blijft met protesten tegen de avondklok. De politie deed daarom vanmiddag al een dringend beroep op burgemeesters om voorlopig geen demonstraties meer toe te staan, of tenminste heel strenge voorwaarden te stellen, zoals een klein aantal bezoekers. Dat moet voorkomen dat relschoppers de demonstraties kapen en opnieuw de confrontatie zoeken met de politie.

Gisteravond braken er ook al rellen uit in de Haagse Schilderswijk. Na een oproep op sociale media verzamelden zich rond 20.00 uur een groep van 200 personen rond het Hobbemaplein in Den Haag. ,,Agenten die toezicht hielden werden bekogeld met vuurwerk en stenen”, liet de politie vandaag weten. ,,Ook een motorrijder werd door een grote groep relschoppers belaagd.”

Scooters werden op elkaar gegooid en in de fik gestoken. Ruiten werden ingeslagen. Fietsen vlogen ook op de vuurstapel. Daarnaast werden twee auto’s in brand gestoken. Ook kon openbaar vervoer niet meer rijden door een vuurstapel op de trambaan. ,,Na overleg met de burgemeester werd de Mobiele Eenheid ingezet en werden er charges uitgevoerd.”

De Mobiele Eenheid moest gisteren dus ook al uitrukken om de straten ‘schoon te vegen’. Drie personen werden hierbij aangehouden. ,,Twee voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en een voor het gooien van vuurwerk.” Alle drie de verdachten hebben een proces-verbaal gekregen en zijn weer op vrije voeten.

