Vuurwerkfestival in Scheveningen afgelast door harde wind

Man die agent mishandel­de veroor­deeld tot 35 dagen cel

17:50 Een 50-jarige Hagenaar is vanmiddag veroordeeld tot 35 dagen gevangenisstraf, waarvan 27 dagen voorwaardelijk en 120 uur werkstraf. De man sloeg in de nacht van 2 augustus een politieagent meermaals in het gezicht.