Vuurwerkfestival Scheveningen gaat dit jaar niet door: ‘Ten onder aan ons eigen succes’

Organisator Bjorn van Dijl van de stichting Internationaal Vuurwerkfestival noemt het ‘heel zuur’ dat de handdoek in de ring is gegooid, zeker omdat het de 40ste editie zou zijn. ,,Vuurwerk en Scheveningen horen bij elkaar. We gingen er steeds vanuit dat het wel goed zou komen.” Dat bleek uiteindelijk toch niet het geval.

Volgens Van Dijl komt dat doordat de gemeente steeds strengere eisen stelde. ,,Elk jaar is het een strijd met beveiligers, verkeersregelaars en pendelbussen. Maar zo ver zijn we deze keer niet eens gekomen. We hadden een heel nieuw veiligheidsplan opgesteld en daar werden ook weer nieuwe eisen aan gesteld. Op een gegeven moment zijn we ingehaald door de tijd en hebben we de witte vlag gehesen.”

Mensenmassa

Een van de pijnpunten is het enorme aantal bezoekers. Vorig jaar kwamen er 400.000 mensen op het spektakel af. Het verkeer stond toen muurvast en ook de trams konden de mensenmassa niet aan. Grote incidenten hebben zich volgens Van Dijl niet voorgedaan, maar ook hij erkende twee maanden geleden dat er wel héél veel mensen waren. ,,Nu werd me gevraagd welke garantie ik kon geven dat er niet nóg meer bezoekers zouden komen. Dat kan ik natuurlijk niet. Het is een vrij toegankelijk festival.”

Eerder dit jaar werd al bekend dat het vuurwerkfestival vanwege die enorme drukte niet in de zomer zou worden gehouden, maar naar september zou worden verplaatst. Ook dat lukt dus niet. Ook van het idee om de landenshows op één in plaats van twee dagen de lucht in te schieten komt nu niets terecht. Of het festival volgend jaar wel weer op de agenda staat is nog niet duidelijk. ,,Dat is afhankelijk van veel factoren, waaronder geld. Ik heb de angst dat het nu als een nachtkaars uitgaat. Dan zijn we ten onder gegaan aan ons eigen succes.”

Veilig

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat voor hen een veilig verloop erg belangrijk is. ,,Dat geldt des te meer, omdat uit de evaluatie van het festival van vorig jaar naar voren kwam dat aanpassingen noodzakelijk zijn.” Daarbij ging het niet alleen om extra aandacht voor de bereikbaarheid, maar ook om het voorkomen van drukte op de boulevard en een verbeterd mobiliteitsplan.

De gemeente hoopt dat de editie van volgend jaar wel doorgaat, mede doordat er dat jaar twee mijlpalen worden gevierd: 75 jaar vrijheid en 40 jaar Parkpop. ,,Het 40e Vuurwerkfestival past daar heel mooi bij.”

In mei spraken wij met Judith Oudshoorn van de VVD. De fractievoorzitter heeft zich hard gemaakt voor het vuurwerkfestival. Haar voorstel was om samen te werken met strandtenthouders voor een veilige en verantwoorde editie. Bekijk hieronder de beelden.