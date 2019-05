Vuurwerkfestival wordt verplaatst: evenement pas ná de zomer om razende drukte

De organisatie is momenteel met de gemeente in overleg over nieuwe data voor het festival dat jaarlijks twee opeenvolgende weekeinden aan de kust te bezichtigen is.

De afgelopen editie was het razend druk op Scheveningen. Zozeer dat er volgens burgemeester Pauline Krikke zorgen waren om de veiligheid van de bezoekers. Hoewel er zich geen incidenten hebben voorgedaan, wil de burgemeester het evenement nu doorschuiven. Ook wil ze dat er extra aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Mogelijk wordt het aantal shows per dag in overleg met de organisatie teruggebracht.

Steeds massaler

Organisator Bjorn van Dijl kan zich er wel in vinden dat het vuurwerkfestival naar een later moment wordt verplaatst. ,,Veiligheid gaat boven alles. Ons festival wordt steeds massaler bezocht en ik wil niet zeggen dat we afgelopen editie door het oog van de naald zijn gekropen, maar helemaal goed was het niet."

Door werkzaamheden aan de Noordboulevard hadden de festivalbezoekers alleen het strand en een heel klein stukje boulevard tot hun beschikking, weet Van Dijl. ,,Ze moesten ook allemaal via de Palacestraat, een soort pijpenla, omhoog. Dat was achteraf gezien te krap, het was te weinig.''

Het eerste weekeinde van het festival trok vorig jaar op zaterdag 100.000 bezoekers. Automobilisten zaten na afloop soms wel drie uur in de auto om de stad uit te komen. Ook hadden bezoekers het vanwege de topdrukte op Scheveningen 'behoorlijk benauwd gehad'.

September

Voor de organisatie reden genoeg om het deze keer anders te doen. ,,We zoeken nu naar de meest geschikte weekeinden in september. Naar de beste locatie ook'', zegt van Dijl. ,,Het festival zal er iets anders uitzien dan de afgelopen zeven jaar met mij als voorzitter.''

Niet alle strandtenteigenaren zijn daar blij mee. Sommigen vrezen inkomstenverlies en noemen de maatregelen 'provinciaals'.

