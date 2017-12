Vuurwerkgigant De Tientonner mag dit jaar niet open

De Tientonner heeft dit jaar geen vergunning gekregen, omdat er in augustus professioneel vuurwerk werd aangetroffen in het bedrijfspand. Ook lag er een deel van het consumentenvuurwerk niet in een bewaarruimte, zoals verplicht, maar op zolder of in de hal. Ook al stelt De Tientonner dat hij niet wist dat het zware vuurwerk bij hem in het pand lag, vindt de rechter tóch dat hij verantwoordelijk is voor alles wat zich in het pand bevindt.