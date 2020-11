Vuurwerkhandelaar bedenkt zich na spoedcursus carbidschieten: ‘Levensgevaarlijk in Haagse handen’

Video ‘Carbid in handen Haagse jongeren levensge­vaar­lijk', zegt vuurwerk­han­de­laar na cursus carbid­schie­ten

21 november Carbid is in handen van Haagse jongeren levensgevaarlijk. Dat concludeert vuurwerkhandelaar Frits Broks van de Rijkswijkse Vuurwerkhal nadat hij vanochtend een spoedcursus carbidschieten volgde in het Gelderse Hattem.