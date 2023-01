Vuurwerkresten vatten opnieuw vlam in Voorschoten

met video Twaalf agenten gewond bij jaarwisse­ling in Den Haag: ‘Schandalig, dit is zeer kwalijk’

Bij de jaarwisseling in Den Haag zijn twaalf agenten gewond en werden twee brandweermensen ‘gewelddadig benaderd’. De politie moest meerdere keren optreden tegen mishandeling, vuurwerk en vernielingen, meldt de gemeente. Over het algemeen is de jaarwisseling in Den Haag wel zonder grote incidenten verlopen.

1 januari