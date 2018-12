Vuurwerkshow opnieuw afgelast door slechte weersomstandigheden

Stem Dit zijn de genomineer­den voor de verkiezing Hagenaar van het jaar 2018

6 december Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat het weer tijd is voor de verkiezing Hagenaar van het Jaar. AD Haagsche Courant heeft tien Hagenaars genomineerd die dit jaar veel voor de stad hebben betekend. U mag kiezen wie de titel wint en in de voetsporen treedt van Paul van Vliet (2013), Fabian Paagman (2014), Susanne Keulaerds (2015), Tommie Beugelsdijk (2016) en Melissa Frieser (2017).