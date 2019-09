Vuurwerkvandalen breken neus van bezorgde hondeneigenaar na gooien van ‘bommen’ in tuin

Dat was niet de eerste keer en daarom besloot de Hagenaar - woonachtig aan de Martin Luther Kinglaan, er iets van te zeggen. Met alle gevolgen van dien. Hij kreeg direct een klap op zijn hoofd en werd vervolgens tegen de grond gewerkt. Het tweetal sloeg en schopte de man meerdere malen in het gezicht.



De politie is nog bezig met het onderzoek en is op zoek naar getuigen van de zaak. Vandaag zijn er daarom beelden van beveiligingscamera’s, waar de verdachten op te zien zijn, getoond in opsporingsprogramma Team West.



