Vuurwerkverbod gaat molen De Hoop niet ver genoeg: ‘Het is wachten tot de fik erin gaat’

Vraag naar kantoor­ruim­te in Den Haag blijft maar stijgen

8:11 De vraag naar kantoorruimte in Den Haag blijft maar stijgen. Hierdoor staan er steeds minder kantoorpanden in de hofstad leeg. Eind 2019 lag het percentage op 7,5 procent. Ook in de andere grote steden is er steeds minder aanbod. In Rotterdam is de leegstand nu 11,3 en in Amsterdam slechts 3,5 procent.