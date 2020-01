Vuurwerkverbod komt dichterbij: ‘Veel Hagenaars zijn het zat om in oorlogsgebied te zitten’

Den Haag denkt na over een algeheel vuurwerkverbod zoals Rotterdam afkondigt. GL wil van het vuurwerk af. D66 en VVD willen niet overhaast de lijn volgen die de Maasstad in de G4 inzet. Groep de Mos wil illegaal vuurwerk bij de Wapenwet onderbrengen.

D66 pleit voor een landelijk algeheel vuurwerkverbod. VVD is nog in beraad over de miljoenenschade na de jaarwisseling in de stad.

Groep de Mos denkt dat een verbod van consumentenvuurwerk geen soelaas biedt en zelfs leidt tot meer overlast van illegaal vuurwerk. ,,Breng illegaal vuurwerk onder bij de Wapenwet’’, zegt Arjen Dubbelaar van Groep de Mos. ,,Nitraten en Poolse cobra’s zijn bommen.’’ Van extreem zwaardere straffen gaat volgens hem een afschrikkende werking uit. En dat vermindert de overlast, denkt hij.

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is voor een algeheel vuurwerkverbod, bleek dinsdag. Ook in Utrecht en Amsterdam gaan steeds meer stemmen op voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Oorlogsgebied

De Haagse fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben een debat over een vuurwerkverbod in Den Haag geïniteerd. Dat vindt volgende week donderdag plaats.

Arjen Kapteijns van GL denkt dat een vuurwerkverbod in alle G4-steden een kwestie van tijd is. Hij vindt dat het huidige vuurwerkbeleid niet langer aanvaardbaar is. ,,Heel veel mensen in Den Haag zijn het zat om tijdens de jaarwisseling in een oorlogsbied te zitten.’’

Frans de Graaf van de VVD zegt dat zijn fractie niks wil overhaasten. De Graaf is vooral geschokt door de totale anarchie rond 31 december. ,,Het is een nacht van wetteloosheid.’’

Vuurwerkletsel

In Den Haag werden tientallen auto’s van particulieren in brand gestoken. Er werden honderden kleine brandjes gesticht. Hulpdiensten werden bekogeld. In het HMC werden dertien mensen met vuurwerkletsel binnengebracht.