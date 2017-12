'Vuurwerkverbod moet landelijk ingevoerd worden'

,,Een verbod op knalvuurwerk past bij de tijdgeest, maar bedenk wel: het is alleen effectief als het landelijk wordt ingevoerd. Dan kan het daadwerkelijk de overlast terugdringen’’, stelt burgemeester Krikke als reactie op het rapport.



Daar lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn, want een Kamermeerderheid wil op dit moment nog niet aan een landelijk vuurwerkverbod. En ook Hagenaars zijn verdeeld. ,,Uit een enquête deze zomer onder 13.500 Hagenaars bleek dat een verbod zeer verdeeld ligt onder de bevolking. Het debat daarover zal dus snel na de jaarwisseling moeten worden gevoerd om de eventuele invoering ervan voor volgend jaar tijdig te kunnen regelen. Ik ben dan ook benieuwd hoe het kabinet en de Tweede Kamer hier tegenover staan en roep hen op zich hier spoedig over uit te spreken.’'



Krikke benadrukt dat er in Den Haag al veel wordt gedaan om de risico’s voor de veiligheid te beperken: er zijn centrale vuurwerkshows, vuurwerkvrije zones én vrijwillige vuurwerkvrije zones. Met die laatste regeling denkt de gemeente de overlast in straten en op pleintjes terug te dringen.