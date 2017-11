Vuurwerkvrije zone? Dat mag je in Den Haag zelf regelen

Gisteravond stuurde burgemeester Pauline Krikke de plannen voor de jaarwisseling naar de raad. Daarbij zitten ook de resultaten van een grote enquête over vuurwerk. Ruim 13.000 Hagenaars gaven hun mening. De belangrijkste conclusie: een vuurwerkvrij gebied is alleen op ‘hyperlokale’ schaal mogelijk. Dus wijst de gemeente deze jaarwisseling het stadsdeel Scheveningen aan voor een proef waarbij bewoners onderling kunnen afspreken om een plein of speeltuin knalvrij te maken. Ze regelen dit zelf, de politie handhaaft niet: ,,De gemeente stelt wel borden beschikbaar’’, zegt Krikke. De burgemeester vreest niet voor burenruzies: ,,Er zijn plekken, denk aan speeltuinen of bepaalde pleintjes, waarover mensen het snel eens kunnen worden.’’ De vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn relatief nieuw: in Tilburg begonnen ze er vorig jaar mee en zijn de ervaringen goed, meldt een woordvoerder. De proef staat dus los van de 23 bestaande officiële vuurwerkvrije gebieden rond scholen, ziekenhuizen en kinderboerderijen. Die zijn via de APV geregeld en daar wordt wèl gehandhaafd.

Verdeeldheid

Complete wijken of stadsdelen vuurwerkvrij verklaren zit er niet in. Daarvoor is de verdeeldheid te groot. Zestig procent van de deelnemers vindt het (helemaal) niet belangrijk om zelf vuurwerk te mogen afsteken, blijkt uit de enquête, maar dertig procent noemt dat juist (heel) belangrijk.



In bijvoorbeeld Laak, Ypenburg, Loosduinen en Duindorp is er amper eensgezindheid over vuurwerkvrije zones, terwijl men in Kijkduin, Benoordenhout, de Vruchtenbuurt en delen van Scheveningen wel openstaat voor nieuwe regels.



Het consumentenvuurwerk staat onder druk. Experts pleiten voor een verbod. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de risico’s van vuurwerk. Begin december moet dat rapport klaar zijn.



Dat is te laat om de regels van deze jaarwisseling ingrijpend te wijzigen. Krikke komt daarom nu met aanpassingen. Naast de proef met knalvrije straten breidt ze het experiment uit om vuurwerkoverlast via Twitter bij de politie te melden. Ook komt er waarschijnlijk een extra vuurwerkshow, in Laak nabij de Haagse Hogeschool: ,,Daar heeft een enthousiaste groep bewoners zich gemeld om een grote vuurwerkshow te organiseren’’, schrijft Krikke. ,,En dat past in ons doel om de jaarwisseling terug te geven aan de stad en de bewoners.’’