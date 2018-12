VVD en GroenLinks willen ‘flitsloket’ en juridische brief in Jip-en-Janneketaal

Van het kastje naar de muur gestuurd worden, lang moeten wachten op een antwoord van de gemeente, juridisch moeilijke taal in brieven, het koortsachtig vasthouden aan regeltjes door ambtenaren; burgers kunnen zich er groen aan ergeren.



Maar als het aan VVD en GroenLinks ligt wordt de dienstverlening op het Haagse stadhuis persoonlijker, moderner en sneller. En de gemeentelijke website moet véél beter. Daarop hebben ze zware kritiek. ,,Die lijkt nu meer een verzameling folders.’’



De twee fracties slaan de handen ineen en dienden gisteren hun initiatiefvoorstel in bij wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos) hoe het in het stadhuis allemaal een tandje beter kan. ,,Ik ben altijd in voor goede ideeën, voor goede plannen,’’ reageerde de wethouder, die ook onder de aandacht bracht dat de digitale dienstverlening op denhaag.nl al jaren juist de hemel in wordt geprezen. Door Ernst & Young werd de gemeente herhaaldelijk de beste digitale dienstverlener genoemd. En het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde in 2016 nog dat Den Haag het meest volwassen digitale loket heeft van alle Nederlandse gemeentes. ,,Achter elkaar hebben we gewonnen. Iedereen is tevreden over de gemeente,’’ zei Guernaoui, die evenwel ook openstaat voor ‘nog beter’ zei hij. ,,Ik wil excellente dienstverlening.’’