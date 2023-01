VVD en Hart voor Den Haag stellen raadsvragen na zoveelste incident in Bosjes van Pex

Bonje in Wassenaar­se politiek: onderzoek naar grof taalge­bruik van wethouder

Het rommelt wéér in de Wassenaarse politiek. Er komt een onderzoek naar de integriteit en bestuurscultuur, nadat ex-wethouder Carolien Klaver-Bouman in haar afscheidsspeech in december harde woorden uitte over de sfeer in het gemeentebestuur en banaal taalgebruik, zoals ‘hoeren’, richting insprekers en raadsleden.

8 januari