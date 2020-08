VVD en Partij voor de Dieren geven strafwerk aan duurzaamheidswethouder: ‘Teleurstellend’

Zwemmen kan weer in zee voor Haagse kust: negatief advies na gedumpt rioolwater ingetrok­ken

11:17 Zwemmen mag weer in de zee bij de Haagse kust. Het negatieve zwemadvies dat gisteren van kracht was, is vanochtend ingetrokken. Dat meldt Omgevingsdienst Midden-Holland.