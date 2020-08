VVD en Partij voor de Dieren geven strafwerk aan duurzaamheidswethouder Van Tongeren (GL)

Update/video Hagenaar doodgere­den op A13 richting Rotterdam na te hulp schieten bij pechgeval

18 augustus Een 37-jarige Hagenaar is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de A13 richting Rotterdam. Het ongeluk was ter hoogte van Berkel en Rodenrijs. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar dit mocht niet meer baten.