VVD: Ga samenwerking met TU Delft aan voor oplossing onverlichte paden

Er is geen verlichting bij het stuk voetpad aan de Mient bij het water, tussen de Valkenboskade en de Kamperfoeliestraat. Omwonenden voelen zich daar ’s avonds onveilig, vooral omdat daklozen ’s nachts op dat voetpad en ook even verderop bij de kinderboerderij zitten.

Een oplossing voor dit probleem is er nog niet. Er kunnen namelijk geen stroomkabels worden aangelegd en de vleermuizenpopulatie kan niet tegen verlichting. Met deze ‘nee’ heeft de buurt nog geen oplossing voor hun onveiligheidsgevoel. Volgens VVD-raadslid Judith Oudshoorn moet de gemeente daarom de hulp van TU Delft inschakelen. ,,We hebben het college gevraagd om samen met de TU Delft deze uitdaging aan te gaan, om de veiligheid in dit gebied terug te brengen, rekening houdend met de natuurlijke leefomgeving van de vleermuizen in dit gebied”, stelt Oudshoorn. ,,Ledverlichting dat wordt afgestemd met behulp van bewegingssensoren bijvoorbeeld.”