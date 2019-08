VVD: ‘Gemeente moet huisbezoek doen bij uitgehuwelijkte importbruiden’

Om te voorkomen dat uitgehuwelijkte importbruiden van hun man niet alleen de straat op mogen, zou de gemeente bij elke importbruid op huisbezoek moeten.Dat stelt de VVD in de Haagse gemeenteraad voor in schriftelijke vragen over ‘verborgen vrouwen’.

Dat zijn met name islamitische vrouwen die na een gearrangeerd huwelijk naar Nederland verhuizen. Onder meer in Pakistan komt dit voor, waarschuwde de Haagse Shirin Musa van Femmes for Freedom in een campagne die de organisatie twee maanden geleden lanceerde.

Liberaal raadslid Judith Oudshoorn trekt zich het lot van de vrouwen aan en wil dat de gemeente maatregelen neemt. Ze vraagt zich af of de gemeente bij de komst van een huwelijksmigrant niet een huisbezoek kan afleggen, om zelf te constateren wat de leefsituatie van het nieuwbakken gezin is. Omdat een migrant zich bij de gemeente moet inschrijven en daarbij meldt dat een huwelijk de reden voor verhuizing is, weet de gemeente welke ‘importbruiden’ in de stad komen wonen.,,Mogelijk hebben de vrouwen voor wie een huwelijk wordt gearrangeerd of afgedwongen, een verstandelijke of andere beperking.”

Strafrecht

De gemeente moet niet alleen via het welzijnswerk, maar waar nodig ook via het strafrecht zorgen dat de importbruiden niet buiten de Nederlandse maatschappij gehouden worden. Mannen die hun vrouw willens en wetens binnenhouden zouden moeten worden vervolgd.

Onderzoeksbureau Movisie becijferde dat in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gezamenlijk zo’n 600 tot 900 vrouwen tegen hun wil in huis worden gehouden. Oudshoorn wil weten hoeveel hiervan in Den Haag wonen. Ze vraagt het stadsbestuur of via een campagne het probleem onder de aandacht kan worden gebracht van Hagenaars. Die moeten als ze onraad ruiken de overheid inschakelen.