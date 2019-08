VVD heeft het gehad met bewoners gekraakte villa Ivicke: ‘Ze hoeven niet meer terug te komen’

Interview Huisarts is ook sociaal werker: ‘We kunnen niet alles oplossen’

4 augustus In Rustenburg-Oostbroek in Den Haag is de huisarts meer dan alleen de dokter. Op bezoek bij de steunpilaren in een achterstandswijk in Den Haag. ,,Ik denk dat we voor 70 tot 80 procent van onze tijd met sociaal werk bezig zijn.''