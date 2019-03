VVD-Kamerleden willen garantie dat nazi-bunker niet in verkeerde handen valt

De vragen zijn ingediend door Thierry Aartsen en Jan Middeldorp en zijn gericht aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Zij sluiten zich aan bij andere grote namen als Job Cohen en Maarten van Rossem , die dinsdag in een openbare oproep om hetzelfde vroegen. Volgens initiatiefnemer Ronald Klomp van de stichting WO2Sporen moet worden voorkomen dat de bunker in verkeerde handen komt. Dat wordt nu nog niet genoeg gewaarborgd.

De Raad van Cultuur mengt zich vandaag ook in de discussie over de Tweede Wereldoorlogbunker. In een advies aan het kabinet haalt de raad de verkoop van het Wassenaarse bouwwerk uit 1942 aan als voorbeeld. Het orgaan vindt dat het Rijk serieuzer moet kijken naar monumentenorganisaties als mogelijke verkooppartner, ondanks de mogelijkheid dat het mogelijk minder in het laatje brengt dan verkoop aan een particuliere koper. Dat zou beter garanderen dat het karakter van het monument wordt behouden.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!