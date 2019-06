VVD-Kamerlid Leendert de Lange wordt nieuwe burgemeester van Wassenaar

Tweede Kamerlid Leendert de Lange (VVD) wordt de nieuwe burgemeester van Wassenaar. Dat is vanavond besloten door de vertrouwenscommissie. Een oude bekende voor het villadorp, want hij was daar al wethouder.

De commissie moet nog officieel de naam voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, maar in beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente. Op 18 juli wordt de nieuwe burgervader officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

De in Wassenaar geboren Leendert de Lange is een oude bekende van het dorp. Hij werd in 2013 wethouder Ruimtelijk beleid en Economie en was toen ook locoburgemeester. ‘De heer De Lange is een vertrouwd gezicht, met een frisse blik naar buiten", zo werd hij dan ook vanavond geïntroduceerd in de raadszaal. Hij zou de problematiek van de regio goed kennen.

In 2015 kwam De Lange in de Tweede Kamer terecht. Hij woont op dit moment met zijn vrouw en dochter in Noordwijk.

Twee jaar

Met de komst van De Lange is er na ruim twee jaar eindelijk weer een burgemeester van Wassenaar. In januari 2017 diende Jan Hoekema zijn ontslag in. In de tussentijd nam Charlie Aptroot, die ook burgemeester is van Zoetermeer, de waarneming over. Die taak werd overgenomen door Frank Koen.

In totaal hadden er veertien mensen gesolliciteerd naar de functie. Er werd gezocht naar een persoon die integer is, boven de partijen staat en ervaring heeft. Ook stond in de vacature dat de nieuwe burgemeester genoeg autoriteit moet hebben om ook buiten Wassenaar aandacht te vragen voor regionale problemen zoals de files op de N44.