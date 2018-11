VVD: Pak overlast door bedelaars bij Winkelcentrum Leyweg aan

Volgens de liberalen lopen bedelaars met shoppers mee en drukken briefjes in de hand om hen onder druk te zetten vooral geld te geven. Bezoekers zouden zich onveilig daardoor voelen.



Ook zegt dat partij dat er onvoldoende verlichting aanwezig is bij het winkelgebied. Dat zou criminaliteit in de hand werken, stelt de VVD. Donkere plekjes zouden aantrekkingskracht hebben op drugsdealers.



De partij wil dat de overlast wordt tegengegaan en vraagt aan het college om een bedelverbod en het op orde brengen van de verlichting.



