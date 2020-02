VVD pleit voor jaarwisseling zonder rotjes, maar met siervuurwerk: ‘Het is nu avond van wetteloosheid’

‘Het lijkt er op dat er tijdens de jaarwisseling geen feeststemming, maar wetteloosheid heerst: alsof onze wet- en regelgeving deze nacht niet geldt, er geen fatsoen en moraal is en alles mag en kan. Ruiten van bushokjes worden opgeblazen, auto’s worden in de fik gestoken en hulpverleners worden belaagd. Dat is toch niet normaal.’ De wandaden worden volgens de fractievoorzitter niet alleen veroorzaakt door het vuurwerk en daarom is er een andere aanpak nodig.

Het moet duidelijk zijn dat we sommige dingen niet accepteren: vuurwerk gooien naar een hulpverle­ner, dat is toch gewoon niet normaal

Volgens De Graaf moet er meer gewerkt worden aan een andere mindset. ‘Het moet duidelijk zijn dat we sommige dingen niet accepteren: vuurwerk gooien naar een hulpverlener, dat is toch gewoon niet normaal. En daarnaast moeten we ervoor open staan om met de hele stad in gesprek te gaan over hoe de jaarwisseling volgend jaar veiliger en feestelijker plaats kan vinden.’