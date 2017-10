VVD-raadslid stopt: 'het is steeds lastiger te combineren'

Van der Bijl zit sinds 2014 in de Haagse gemeenteraad en zette zich onder meer in voor verkeersveiligheid rond scholen en de hockeysport. ,,Het was een eer om Den Haag vier jaar lang te mogen vertegenwoordigen'', meldt ze donderdag in een verklaring op de partijwebsite. Van der Bijl gaat zich richten op een nieuwe baan bij de Nationale Postcode Loterij.