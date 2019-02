VVD Rijswijk stapt uit coalitie vanwege energievisie

Video Ingmar vraagt zijn vriendin Kirsten ten huwelijk in haar favoriete kunstwerk

3 februari De Rotterdamse Ingmar heeft zijn vriendin Kirsten zondag ten huwelijk gevraagd in haar favoriete kunstwerk, Through te Wall, in museum Voorlinden in Den Haag. Kirsten dacht dat ze samen met haar vriend was uitgenodigd voor een empty Instagram ochtend in het museum, het huwelijksaanzoek bleek de grote verrassing. ,,Zo heb je een Tindermatch en enige tijd later ben je verloofd’’, zegt de aanstaande bruid met een lach.