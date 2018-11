VVD: Snel einde maken aan kerkasiel in Bethel

Een kerk mag volgens fractievoorzitter Frans de Graaf nooit een opvangplek worden voor mensen die niet in Nederland mogen blijven. ,,Een kerk of andere religieuze instelling mag nooit besluiten van een democratisch gelegitimeerde overheid frustreren.’’



De Graaf reageert op de stelling van staatssecretaris Mark Harbers (VVD). Harbers zei tegen het AD dat hij graag in gesprek wil blijven met de familie, maar wel met als insteek terugkeer.



,,Een juiste insteek van de staatssecretaris,’’ vindt De Graaf. ,,Goed als aan deze situatie snel een einde komt.’’ Volgens hem is er in Nederland en in Den Haag ruimte voor echte vluchtelingen. ,,Daar hoort ook bij dat als je dat niet bent, je weer weg moet. Alleen zo kun je op een rechtvaardige manier opvang bieden.’’



