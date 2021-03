VVD: Waarom ging minister niet in beroep tegen vernietigen gebiedsverbod omstreden imam?

,,Dat was sowieso al slecht nieuws”, zegt Bente Becker, Kamerlid namens de VVD, over die uitspraak. ,,Maar de minister heeft de Tweede Kamer niet uitgelegd waarom hij niet in beroep is gegaan. Dat wil ik wel weten. We moeten deze mensen niet hun vergif laten spuien in buurten die toch al kwetsbaar zijn.”

Na publicatie in deze krant dat de gemeente Den Haag hier niets tegen kan ondernemen, stelt Becker Kamervragen aan de minister. Daarin vraagt ze hem of het mogelijk is alsnog in beroep te gaan of een nieuwe gebiedsverbod op te leggen.

Aanvechten

Sinds 2017 was Fawaz Jneid niet meer welkom in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal, vanwege de radicaliserende invloed die hij op jongeren zou hebben. Dat verbod werd elk half jaar verlengd, totdat de rechter het begin dit jaar vernietigde. De gemeente Den Haag stelde dat ze de imam alsnog liever niet in de stad wil hebben, maar dat het aan de minister is om de rechterlijke uitspraak aan te vechten. Die zag daar echter vanaf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.