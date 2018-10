VVD wil exacte aantallen geradicaliseerde moslims horen

De partij vraagt dat naar aanleiding van het bericht dat de gemeente en politie- en veiligheidsdiensten tientallen geradicaliseerde moslims in de stad in de gaten houden. Dat bleek uit een rondgang van de Volkskrant langs gemeenten die voor de zogeheten persoonsgerichte aanpak (PGA) geld krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Exacte cijfers wilde de gemeente Den Haag niet geven.



Haagse VVD-woordvoerder Jan Pronk wil weten hoeveel geradicaliseerde moslims er in Den Haag zijn, hoe zij verspreid zijn over de stad en hoe de gemeente hen in de gaten houdt. Ook wil hij weten of de gemeente aanvullende veiligheidsmaatregelen gaat nemen. ,, Het risico op een aanslag in onze stad is met de aanwezigheid van geradicaliseerde moslims onverminderd groot, zo niet groter'', stelt de VVD'er.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!