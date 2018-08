VVD wil Haagse werklozen omscholen tot vrachtwagenchauffeurs

Oudshoorn stelde het plan in januari al voor aan het college, maar dient nu vervolgvragen in nadat de transportsector afgelopen week de noodklok luidde. VERN, de brancheorganisatie in het wegtransport voor het midden- en kleinbedrijf, slaat alarm dat de Nederlandse economie dreigt stil te vallen door het tekort.



Het college beloofde na de raadvragen in januari om in gesprek te gaan met transportbedrijven over omscholing van werklozen. ,,Ik ben hoopvol dat de voordelen worden ingezien maar ik zou nu, zeven maanden later, wel willen weten hoeveel werklozen zijn opgeleid tot chauffeur", Laat Oudshoorn- van Ginderen weten.