VVD: Zet snelle watertaxi’s in tussen Scheveningen en Kijkduin

VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen vindt dat Den Haag in elk geval de weg moet vrijmaken voor watertaxi’s. De snelle bootjes zouden vervoer van toeristen, bestemmingsverkeer en dagjesmensen tussen de stranden mogelijk moeten maken.



,,Den Haag heeft zoveel water, waar we veel te weinig mee doen. Scheveningen is door verkeersdrukte over de weg niet te bereiken als het boven de 25 graden is. En Kijkduin kan een boost gebruiken. Veel mensen weten niet hoe leuk het daar is; een fijne familiebadplaats.’’



Watertaxi’s kunnen niet alleen het wegverkeer naar badplaatsen ontlasten, de hop-on hop-offvaar­tocht is volgens Oudshoorn ook gewoon een attractie. ,,Veel mensen vinden vervoer over water leuk.’’

De kust

De Haagse politica wijst op Parijs en Rotterdam waar snelle watertaxi’s al langer in opmars zijn. ,,Ook Den Bosch heeft er een. In Den Haag hebben we de kust. De gemeente moet alles doen om watertaxi’s te faciliteren. Zodat als er een ondernemer wil induiken er geen bureaucratische regeltjes zijn.’’



Daan van der Have, directeur van Watertaxi Rotterdam ziet dat dit type vervoer populair is in de Maasstad. Waren er in 2012 nog 200.000 passagiers. ,,Dit jaar worden er 550.000 verwacht en over vijf jaar een miljoen.’’



Zakenlui en toeristen