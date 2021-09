Vwo’ers lijken probleem lerarentekort op te kunnen lossen met universitaire lerarenopleiding

Recente cijfers laten zien dat er een lerarentekort is van bijna 15 procent in Den Haag. In stadsdeel Laak loopt het tekort zelfs op tot 22 procent. Om het probleem op te lossen heeft de Universiteit Leiden, in opdracht van de gemeente Den Haag, onderzocht of vwo’ers geïnteresseerd zijn in een dergelijke universitaire lerarenopleiding. En wat blijkt: die interesse is er zeker.