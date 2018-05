Waaghalzen op fietsjes kunnen vliegen

Ze deden het niet alleen maar voor de lol, nee, freestyle BMX, zoals het stuntwerk officieel heet, is een serieuze bezigheid en over twee jaar in Tokio zelfs een olympische sport.



De spelregels zijn eenvoudig: de deelnemers moeten in een minuut hun mooiste sprongen en trucs laten zien en een jury bepaalt wie de beste is. Nederland heeft twee toppers in deze gloednieuwe olympische discipline: de 25-jarige Shanice Silva Cruz en de 21-jarige Tom van den Boogaard. Het zal niet eenvoudig voor ze zijn om zich voor de Spelen te kwalificeren.