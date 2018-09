Waan je Max Verstappen op de Binckhorst

Raceliefhebbers kunnen zich door middel van een virtual realitybril helemaal inleven in een race van Max Verstappen, Fernando Alonso of Lewis Hamilton. Bedenker Mike Lamboo zag direct de kansen hiervoor toen hij voor het eerst de wereld van virtual reality instapte. ,,Zodra je de vr-bril opzet, is het net alsof je echt in de auto zit."



Met het succes van Max Verstappen is de populariteit van de Formule 1 in Nederland de afgelopen jaren explosief gestegen. Dat blijkt ook wel uit de oranje mensenmassa's die in Europa de tribunes langs de circuits bevolken. Daarom is de tijd volgens Lamboo nu rijp om in Nederland een Formule 1-ervaring aan te bieden.



De kans om als niet-coureur zelf ooit in een Formule 1-auto over de circuits van Hockenheim, Monza of Spa te scheuren is wel heel klein en daarom biedt de VRF1 uitkomst. Komende maand moeten de deuren van dit virtuele circuit op de Binckhorst al opengaan. Er loopt nog wel een crowdfundingactie om het benodigde geldbedrag op te halen. De helft daarvan is inmiddels binnen. Investeerders krijgen als eerste toegang tot de simulatoren, racetegoed en kortingen.



