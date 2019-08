Waanzinnig goed en spannend eten in Voorschoten: ‘chef-kok Kevin Lin is ervaren en gedreven vakman’

In een restaurantje ter grootte van een lunchroom, ingeklemd tussen de Hema en de neogotische dorpskerk, treffen we Nayolie van Kelvin Lin, een kok met Aziatische en Groningse wortels. Het is een ervaren en gedreven vakman, die veel leerde in Azië. Zijn nieuwe avontuur is geïnspireerd op de izakaya, een huiskamerrestaurant waar de Japanner ontspant met een lekker hapje en een goed glas. Dat is ook hier de bedoeling. Er zijn gerechten met Maleisische, Japanse en Thaise invloeden zoals we ze kennen van de Nonya-keuken (gebaseerd op de Chinese en Maleisische keuken met tal van invloeden), met een mix van kruiden en ingrediënten. Je bepaalt zelf hoeveel gangen (maatje tussengerecht) je wilt proeven. Daar drink je vers bier, thee, sake of wijn bij. Een specifiek drankadvies is er niet.