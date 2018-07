Waar aan het strand is jouw biertje het goedkoopst?

Het besparingsplatform actiecode.nl heeft een vergelijkend prijsonderzoek gedaan bij alle strandtenten langs de kust en diverse zoetwater- en stadsstrandpaviljoens in het binnenland. Daarbij is gekeken naar de prijzen van een vaasje bier van 25 centiliter, een glas witte wijn, een glas cola, een portie patat en de goedkoopste tosti. In het onderzoek zijn 352 paviljoens meegenomen. Met 133 horeca-adressen is Zuid-Holland het rijkst vertegenwoordigd van alle provincies. In de provincie betaal je gemiddeld genomen ook het meest voor een rondje: 18,50 euro. Van alle onderzochte badplaatsen is Bloemendaal (Noord-Holland) echter de duurste. Hier kost een rondje aan het strand gemiddeld 21,55 euro. ,,We zijn niet zelf bij de paviljoens langsgeweest om de prijzen te vergelijken, maar baseren ons op de informatie die de bedrijven zelf op hun websites hebben staan'', zegt Remon Beukers van actiecode.nl. ,,Daardoor zijn niet altijd alle prijzen na te zoeken. Ons onderzoek is vooral bedoeld als indicatie. Het loont de moeite om te vergelijken, want vaak kun je op enkele honderden meters zo maar een paar euro besparen op je rondje.''

Grootste verschillen

In deze regio werden de prijzen van 74 strandclubs opgeschreven: 8 in de gemeente Westland, 20 in en rond Kijkduin, 41 keer in Scheveningen en bij 5 adressen in Wassenaar. Hoe meer clubs op één plek hoe groter de verschillen zijn. Zo is in Scheveningen het biertje van Club Copacabana en Hart Beach met 2,80 euro het goedkoopst, daar waar Blue Lagoon vier euro vraagt. In Wassenaar is het verschil tussen het goedkoopste en duurste biertje slechts 20 cent.



In Westland en Kijkduin gaat het bij een pilsje eveneens om dubbeltjeswerk. Shoppen voor een glaasje wijn in Kijkduin echter kan een euro besparing opleveren. Bij At the Beach kost die 3,50 euro, Beachclub Birds rekent er 4,50 euro voor. De grootste prijsverschillen zitten in de tosti's. Wie in Scheveningen bij Twins zijn vork in een 'croque-monsieur' zet, betaalt 7,50 euro. Hier is Blue Lagoon juist weer - met Aloha Surf en Soomers - de goedkoopste door 3,50 euro te vragen.



Actiecode.nl is een sinds 2009 bestaande website, opgericht door twee vrienden op een zolderkamertje die zich lieten inspireren door de populariteit van couponsites in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. ,,We werken in het belang van consumenten én bedrijven'', zegt Remon Beukers. ,,Wij zoeken de voordeligste adressen en beste aanbiedingen voor de klant en bedrijven vinden ons weer met hun voordeeltjes.''



